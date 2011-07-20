Задержан руководитель одного из предприятий Минобороны

Военной прокуратурой Военно-морских сил Украины возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из государственных предприятий Министерства обороны, который в 2008–2010 годах не перечислил часть прибыли в размере 2,2 млн. грн. главному распорядителю имуществом, в то же время безосновательно перечислил 598,8 тыс. грн. другой организации, чем причинил ущерб государственным интересам.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Должностное лицо 18 июля было задержано. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде взятия под стражу.