Для чего украинцам высшее образование (опрос)

81,7% граждан Украины считают, что государство должно обеспечивать выпускников высших учебных заведений первым местом работы.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Не видят необходимости в гарантировании выпускникам первого места работы 12,8% опрошенных, а 5,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

76,4% респондентов полагает, что для молодого специалиста при трудоустройстве на первое место работы должны быть предусмотрены льготы. При этом каждый пятый опрошенный (19,3%) так не считает, а 4,3% - затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, согласно данным опроса, большинство граждан Украины (68,8%) убеждены, что сегодня молодой человек не может получить хорошую работу без опыта работы. При этом четверть респондентов (23,9%) считает, что это возможно, а 7,3% - затруднились ответить на данный вопрос.

По мнению украинцев, чтобы устроиться на хорошую работу, молодому человеку, прежде всего, необходимо хорошее образование – такой вариант ответа выбрали 42,2% опрошенных. Также для хорошего трудоустройства необходимы профессиональные знания (28,1%), инициативность, активность, желание работать (24,3%), опыт работы (22,4%), протекция (21,7%). Полагают, что для хорошего трудоустройства важна работоспособность молодого человека 18,2% опрошенных, а 11,9% считают, что имеет значение приятная внешность соискателя. При этом каждый десятый гражданин Украины (9,5%) высказал мнение, что для хорошего трудоустройства необходимы деньги на взятку. Затруднились ответить на данный вопрос 4,3% респондентов.

Кроме того, опрос показал, что более половины украинцев (55,7%) полагает, что самое важное во время учебы в вузе – хорошо учиться, получать профессиональные знания. Считают, что наиболее важно в студенческие годы: найти будущую работу – 42,8%, научиться самостоятельной жизни, умению нести ответственность за себя – 38,0%, быть активным студентом, реализовывать свои творческие способности – 21,4%. При этом каждый десятый опрошенный (11,3%) высказал мнение, что во время учебы в вузе важно завести дружеские и даже семейные отношения. Ответ «другое» выбрали 4,1% респондентов, а 6,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

42,4% украинцев считает, что сегодня высшее образование необходимо человеку для хорошего трудоустройства. Около трети опрошенных полагает, что учеба в вузе нужна для получения знаний по специальности (33,7%), а также для карьерного роста (30,4%). По мнению каждого пятого респондента (20,2%), в вуз следует поступать для того, чтобы избежать службы в армии. Полагают, что получать высшее образование человеку необходимо: для расширения своего кругозора – 18,1% респондентов, для поднятия своего социального статуса – 15,4%, потому что сегодня так принято – 13,8% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 5,3% респондентов.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Трудоустройство молодого специалиста в Украине» с 16 по 18 июля 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.