МВФ заявляет об опасности долгового кризиса в Европе

Международный валютный фонд заявил об опасности возникновения долгового кризиса в Европе, если не удастся в скорейшем времени решить проблему долгового кризиса Греции, передает Би-Би-Си.

Эксперты фонда утверждают, что такое развитие событий может последовать, если в ближайшее время не будут предприняты решительные шаги для предотвращения распространения финансовых проблем, подобных греческим, в других странах еврозоны.

Кризис в Европе, как замечает МВФ, будет иметь глобальные последствия. Это заявление фонда было опубликовано за два дня до встречи представителей стран еврозоны по проблеме долгового кризиса в Греции.

Как сообщал УНИАН, 19 июля глава австрийского Центробанка Эвальд НОВОТНЫ заявил, что решение греческого долгового кризиса может включать в себя "выборочный дефолт", не угрожая серьезными последствиями.

Э.НОВОТНЫ заявил, что полный дефолт будет иметь "серьезные последствия" для Греции и способности ЕЦБ принимать ее долг, как залог. Но он отметил, что выборочный дефолт может сработать.

Греция в очередной раз станет главной темой саммита Евросоюза 21 июля чуть более чем год спустя после предоставления Афинам 110 млрд.евро кредитов ЕС и МВФ в обмен на жесткую программу бюджетных сокращений. Однако программа столкнулась с рядом трудностей на фоне экономического спада и политической нестабильности в Греции. Вслед за Грецией за кредитной поддержкой обратились две другие страны еврозоны - Ирландия и Португалия. Однако еще больше европейские лидеры обеспокоены ростом процентов по займам Италии и Испании, которые относятся к числу наиболее крупных экономик еврозоны.