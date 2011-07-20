Дубилет говорит, что Приватбанк россиянам не продают

ПАО "ПриватБанк" не ведет переговоры с потенциальными инвесторами из России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка со ссылкой на председателя правления финучреждения Александра ДУБИЛЕТА, переданном УНИАН.

«ПриватБанк в настоящий момент не ведет никаких переговоров с потенциальными инвесторами из России», - сказал А.ДУБИЛЕТ, комментируя сообщения некоторых украинских СМИ о том, что три крупных российских банка заинтересованы стать инвесторами "ПриватБанка".

Как сообщал УНИАН, акционеры "Приватбанка" на собрании, проведение которого запланировано на 8 августа т.г., намерены рассмотреть вопрос предоставления банку статуса банка с иностранным капиталом.

В повестке дня собрания указаны вопросы, связанные с «принятием в состав участников (акционеров) КБ «Приватбанк» нерезидента Украины и преобразованием КБ «Приватбанк» в банк с участием иностранного капитала и его регистрацией в Национальном банке Украины в связи с приобретением КБ «Приватбанк» статуса банка с иностранным капиталом».

Акционеры также планируют утвердить количество акций, которые намерен приобрести нерезидент, и курс гривни к иностранной свободно конвертируемой валюте, за которую будет осуществляться оплата акций.

Согласно сообщению «Приватбанка», по состоянию на 7 июня 2011 года суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.

Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», банк с иностранным капиталом – это банк, в котором доля капитала, принадлежащая хотя бы одному иностранному инвестору, составляет не меньше 10%.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2011 года активы банка составляли 128,361 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 111,470 млрд. грн., обязательства – 116,034 млрд. грн., собственный капитал – 12,326 млрд. грн., уставный капитал – 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» в I квартале 2011 года получил чистую прибыль в размере 434,654 млн. грн.