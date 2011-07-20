Волге шьют взятку в полмиллиона долларов

Глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, известный политик, лидер Союза левых сил Василий Волга подозревается в получении взятки в размере $500 тысяч. Об этом из собственных источников в силовых структурах узнала газета «Сегодня».

Его оперативную разработку вел некий новый отдел ГПУ, специально созданный для противодействия коррупции в госструктурах. Соратники узнали о его задержании из интернета. «Я разговаривал с ним утром, он был на месте, работал», — сказал Дмитрий Заборин, глава пресс-службы Союза левых сил.

С другой стороны, «органы» уже давно вели подчиненных Волги. Еще в феврале ГПУ возбудила уголовное дело против директора департамента Госфинуслуг Виктора Адамовича. Он обвиняется в получении взятки в 2 млн грн. от главы набсовета одного из кредитных союзов Одессы. Были также задержаны директор департамента юробеспечения Госкомиссии Евгений Гантимуров и бывший помощник Волги Олег Чернушенко.