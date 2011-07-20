Металлурги увеличили платежи в бюджет в 4 раза

Металлурги в первом полугодии 2011 года увеличили платежи в государственный бюджет в 4,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 1,505 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Кроме того, предприятия машиностроения в январе-июне 2011 года перечислили в бюджет в 2,2 раза средств больше, чем за аналогичный период прошлого года, - 3,233 млрд. грн.

Среди отраслей добывающей промышленности лидером по уплате налогов является промышленность по добыче металлической руды – поступления в январе-июне увеличились в 3,3 раза, по сравнению с январем-июнем 2010 года, - до 4,621 млрд. грн. поступления в бюджет от нефтяной отрасли выросли в 1,9 раза – до 5,613 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО подчеркнул, что динамика поступлений налоговых платежей значительно превышает темпы роста производства – по информации Госкомстата, в первом полугодии 2011 года этот показатель составил 8,7%.

Всего за первые шесть месяцев т.г. в госбюджет поступило 93,7 млрд. грн. – на 60,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.