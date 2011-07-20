Граждане задали налоговой 321 вопрос

С начала текущего года на правительственную «горячую линию» поступило 321 обращение по поводу налогообложения физических лиц.

Об этом УНИАН сообщили пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Из них 61 обращение – это вопросы, с которыми граждане обращались к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ в рамках проекта «Разговор со страной».

В текущем году большинство обращений (106) касалось вопросов налогообложения налогом на доходы физических лиц, в частности, права плательщика на налоговую социальную льготу (27), налогообложение доходов, полученных в результате принятия в наследство имущества, имущественных или неимущественных прав (13), реализации плательщиком налога права на налоговый кредит/налоговую скидку (8).

Кроме того, 65 обращений касались вопросов налогообложения субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц, в том числе 23 обращения относительно уплаты единого налога и 8 обращений относительно уплаты фиксированного налога.

22 обращения касались вопросов платы за землю, 6 обращений – возврата налога с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов в связи со вступлением в силу Налогового кодекса Украины, 3 обращения – о сборе за первую регистрацию транспортного средства и др.

Сообщается, что в целом с начала действия правительственной телефонной «горячей линии» Кабинета министров Украины (с 2009 года) было рассмотрено 761 обращение от налогоплательщиков по вопросам налогообложения физических лиц.