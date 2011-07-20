Гражданин Молдовы провез в Украину почти 2 млн. долларов

Прокуратурой Одесской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Молдовы за контрабанду свыше 1,8 млн. долларов США.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что иностранец пытался тайно перевезти в обшивке автомобиля в Молдову через таможенную границу Украины незадекларированные средства и инвестировать в строительство.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц).