Генконсульство Чехии в Донецке возобновляет выдачу виз

Генеральное консульство Чешской Республики в Донецке возобновляет выдачу виз с 25 июля.

Как сообщили УНИАН в Генконсульстве, по решению Министерства иностранных дел Чехии с 25 июля 2011 года вновь открывается консульский отдел Генерального консульства в Донецке, деятельность которого МИД Чехии приостановил 1 июля.

«На сегодняшний день Украина устранила препятствия административного характера, которые препятствовали осуществлению Генеральным консульством ЧР в Донецке и другими представительствами своей деятельности. МИД ЧР имеет возможность восстановить нормальный порядок оформления виз в Украине», - говорится в сообщении.

С 25 июля жители Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, Севастополя и Крыма смогут подавать заявления на краткосрочные шенгенские визы лично в Генконсульстве Чехии в Донецке, а также регистрироваться в системе «Визапоинт» для подачи заявления на долгосрочную визу.

В Генконсульстве также отметили, что жители перечисленных областей, которые подали заявления на краткосрочные шенгенские и долгосрочные чешские визы после 1 июля в Посольстве Чехии в Киеве, получат эти визы в Донецке.

В сообщении подчеркивается, что Министерство иностранных дел Чехии уверено, что «административные причины, которые привели к временному закрытию визового отдела, не повторятся в будущем, и все представительские миссии ЧР в Украине будут иметь возможность выполнять консульскую и визовую деятельность в полном объеме».

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Генконсульстве пояснили решение о закрытии консульского отдела в Донецке «длительным бездействием украинской стороны в вопросе административного обеспечения деятельности подразделения». Основанием для закрытия консульского отдела в Донецке «стало то, что Министерство иностранных дел Украины не дало согласие на приезд нового генерального консула в Донецке, ходатайство о котором чешское Министерство иностранных дел подало еще 23 февраля 2011 года, говорилось в сообщении.