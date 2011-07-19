Сеастопольским католикам снова не отдали костел

Горсовет Севастополя не поддержал идею безвозмездной передачи римо-католикам их бывшего храма

Севастополь. 19 июля. УНИАН. Городской совет Севастополя не поддержал идею безвозмездной передачи римо-католикам их бывшего храма.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение о возвращении здания по улице Шмидта, где до войны размещался римо-католический храм, озвучил с трибуны сессии депутат горсовета Василий ЗЕЛЕНЧУК.

Так, по итогам обсуждения вопроса «О безвозмездной передаче религиозной общине – римо-католической общине Священномученика Климента Римского в Севастополе и Одесско-Симферопольской епархии Римо-Католической церкви в Украине храма Священномученика Климента Римского, расположенного по ул. Шмидта, 1 в Севастополе», «за» проголосовали только 3 депутата. 16 депутатов проголосовали «против», остальные - «воздержались» и «не голосовали».

Само обсуждение вопроса было непродолжительным, во время прений выступили только два депутата, которые заявили, что, по их мнению, было бы неправильным безвозмездно передавать здание в коммунальную собственность. Они также аргументировали свою позицию тем, что другие конфессии в Севастополе по-другому решали подобную проблему, в частности, запрашивали у горсовета выделение земельных участков и затем строили храмы.

Как сообщалось, вначале текущего месяца настоятель римо-католической общины Севастополя Юрий ЗИМИНСКИЙ заявлял, что римо-католическая община Севастополя проведет бессрочную акцию с требованием вернуть ей построенный 100 лет тому назад и отобранный у прихожан в 1930-е годы храм священномученика Климента Римского.

Он подчеркнул, что «мы будем отстаивать нашу позицию».

Сегодня, вначале пленарного заседания сессии, у стен здания горсовета католики Севастополя провели пикетирование. В руках они держали, в частности, плакат с надписью: «Християне, верните храм християнам».

Председатель Севастопольского городского Совета Юрий ДОЙНИКОВ несколько дней тому назад заявлял, что судьбу здания по улице Шмидта, где до войны размещался римско-католический храм, а в послевоенные годы - кинотеатр «Дружба», необходимо решать на общегородском референдуме.

Севастопольская ГГА на протяжении последних более 10 лет во исполнение соответствующего указа Президента Украины неоднократно инициировала рассмотрение горсоветом вопроса о возврате римо-католической общине города здания. Однако результат каждый раз был отрицательным.