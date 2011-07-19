Януковича просят не допустить инсулинового кризиса

Представители ЗАО «Индар» попросили Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА разобраться с рейдерами и не допустить очередного инсулинового кризиса в стране.

Как сообщили представители инсулинового завода агентству УНИАН, 18 июля они были приняты в Администрации Президента и передали официальное обращение работников предприятия главе государства. В состав делегации вошли штатные ученые, юристы и управленцы ЗАО «Индар».

По словам защитников завода, к такому шагу их вынудила сложившаяся вокруг их предприятия ситуация, которая может иметь тяжелейшие последствия для десятков тысяч больных диабетом людей.

Как сообщают очевидцы событий, в ночь на 8 июля около сотни сотрудников «Беркута» ворвались на территорию завода и перекрыли доступ для всех его работников.

«На предприятие пришли рейдеры, которые еще в 2008 году выкрали государственный пакет акций в размере 70,7% от уставного фонда номинальной стоимостью 90 000 000 грн., - говорится в коллективном обращении. - Более трех лет длятся суды по возвращению в государственную собственность всего пакета акций, но государство не в силах защитить себя, то есть вернуть себе контроль над стратегическим предприятием страны».

Представители предприятия попросили В.ЯНУКОВИЧА восстановить справедливость и не допустить очередного инсулинового кризиса в стране.