Из колонии сбежал зек с пауком на плече

В Херсонской области из колонии сбежал осужденный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы в Херсонской области, 18 июля в 17.50 с контрагентского объекта агрофирмы завод-совхоза «Белозерский», где работают осужденные из участка социальной реабилитации, совершил побег осужденный Северной исправительной колонии (№90), 1985 года рождения. Детали побега не сообщаются.

Среди примет беглеца - на левом плече татуировка в виде паука на паутине.