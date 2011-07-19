Hyundai для Украины начнут собирать в августе

В конце августа в Корее будет собран первый кузов скоростного электропоезда Hyundai для Украины.

Как сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», об этом уведомили делегацию «Укрзализныци" во время поездки на завод Hyundai Rotem 12-16 июля этого года.

Согласно сообщению, сейчас осуществляются монтажные работы по конструкции стен и крыш поезда и нижней части кузова. Делегация «Укрзализныци» посетила цех по производству кузова, монтажный цех и цех по сборке тележек. Корейские производители сообщили, что будут поставлять первый поезд с опережением на 1 месяц срока, указанного в контракте.

Также представители «Укрзализныци» и ученые отраслевых институтов ознакомились с железнодорожным депо корейской железной дороги в г. Коянг (Корея). Целью украинских железнодорожников было изучение опыта и вопросов, которые необходимо учитывать при строительстве и управлении депо, которое будет обслуживать электропоезда производства компании «Hyundai Rotem». В частности, во время ознакомления осматривались цеха ежедневного и периодического обслуживания, а также капитального ремонта.

Справка УНИАН. Южная железная дорога и «Hyundai Corporation» подписали соглашение о поставке 10 новых межрегиональных электропоездов 16 декабря 2010 в г. Киеве. Для обеспечения комфортной перевозки пассажиров на направлениях внедрения скоростного движения запланировано курсирование 6 межрегиональных двухсистемных электропоездов производства «Hyundai Rotem», которые поступят в Украину до начала Евро-2012, а еще 4 - до конца 2012 года.