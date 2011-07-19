ГПУ просит Россию выдать Ландика

Генеральной прокуратурой Украины сегодня был направленн в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запрос о выдаче Украине депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА для привлечения его к уголовной ответственности за хулиганство.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

Рассмотрение данного запроса находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил девушку.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА согласно ч.3 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местопребывание Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре.

12 июля Р.ЛАНДИКА исключили из Партии регионов.

14 июля министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что в ближайшее время российский суд рассмотрит дело об экстрадиции Р.ЛАНДИКА в Украину.