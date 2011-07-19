Дженифер Лопес споет за $1 миллион для Таруты?

Дженнифер Лопес прилетала в Симферополь чартерным рейсом, сообщил «Сегодня» источник в Международном аэропорту «Симферополь».

Воздушное судно приземлилось на украинской земле в 5 часов утра.

Как сообщало издание ранее, по информации британского таблоида The Sun, 41-летняя артистка споет на свадьбе украинского бизнесмена. По информации источника, свадьбу сыграют в Партените в пансионате «Айвазовский», где отмечали свои дни рождения экс-президент Украины Леонид Кучма и совладелец «Индустриального Союза Донбасса» Сергей Тарута. По слухам, именно Тарута вновь устроит там праздник — свадьбу дочери. Правда, в окружении бизнесмена эту информацию опровергают. Говорят, что свадьба дочери будет, но в сентябре. У Таруты две дочери — Татьяна и Екатерина.

В одной из российских звукозаписывающих компаний сообщили, что за получасовое выступление в Украине Лопес получит более 1 миллиона долларов.

На закрытой вечеринке также выступят и отечественные звезды. В частности, в Крым уже прибыл Николай Басков, ожидается и Ани Лорак.