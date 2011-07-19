Украина начала модернизацию ГТС

Украина начала реализацию проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород».

Как передает корреспондент УНИАН, реализация проекта началась сваркой символического золотого стыка трубопроводов, в которой приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

Выступая в начале церемонии, Н.АЗАРОВ отметил важность модернизации ГТС. «Нам предстоит выполнить в кратчайшие сроки громадную по объему работу», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что необходимость модернизации ГТС вызвана тем, чтобы сохранить и расширить возможности Украины по транзиту газа. «У нас нет другого выхода. Вы знаете, в этом году вступает в строй северная ветвь обходного газопровода «Северный поток», ведутся проектные работы по строительству обходного «Южного потока». Мы должны нашим партнерам европейским и России продемонстрировать все конкурентные преимущества нашей газотранспортной системы. А для этого нужна масштабная реконструкция построенного и введенного в эксплуатацию 30 лет назад газопровода», - сказал премьер.

Он подчеркнул, что работы будут проводиться под пристальным вниманием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства.

Церемония прошла на промышленной площадке 3731,5 км газопровода Уренгой-Помары-Ужгород вблизи города Богуслав Киевской области.

Также в мероприятии по началу реализации проекта модернизации ГТС приняли участие руководство НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Укртрансгаз», представители международных финансовых организаций и зарубежных газовых компаний.

Как сообщал УНИАН, Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород» соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе. Построен в 1983 году. Общая длина - 4 451 км, мощность - 32 млрд. куб. м газа в год. Диаметр каждой из трех ниток – 1 420 мм.

Протяженность по территории Украины - 1 160 км, диаметр – 1420 миллиметров, рабочее давление 7,5 атмосфер; газопровод проходит по территории десяти областей Украины: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской.

Проект модернизации газопровода рассчитан на девять лет, первая очередь – три года; объем инвестиций, необходимый для проведения первой очереди, составляет 538,87 млн. долларов США, из которых собственные средства – 230,87 млн. долларов, кредитные ресурсы – 308 млн. долларов.