На Волыни нашли поля, засеянные опиумным маком

На Волыни стражи порядка изъяли наркотического сырья на сумму 100 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

В частности, опиумным маком были засажены два поля, принадлежавшие 33-летнему гражданину в одном из сел Рожищенского района. Милиционеры изъяли свыше 4 тысяч кустов мака. Приблизительная стоимость изъятого на «черном рынке» составляет свыше 100 тыс. грн.

Работниками правоохранительных органов установлено, что подозреваемый вместе со своей женой засеял поле маком. После сбора урожая планировал реализовать его среди наркоманов в городе Луцке.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч.2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.