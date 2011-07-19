Ученые: Пассивное курение может вызвать потерю слуха

Пассивное курение может вызвать у подростков потерю слуха.

К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Би-Би-Си.

В исследовании приняли участие полторы тысячи молодых людей в возрасте от 12 до 19 лет.

Проверив их восприимчивость к звукам различной частоты, ученые выяснили, что те из подростков, кто подвергался воздействию табачного дыма, вдвое чаще испытывают проблемы со слухом.

Ученые объясняют это тем, что химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, ухудшают кровоснабжение органов слуха.