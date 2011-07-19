Ученые: Пассивное курение может вызвать потерю слуха
09:10, 19 июля 2011Общество
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Исследовали подростков
Пассивное курение может вызвать у подростков потерю слуха.
К такому выводу пришли американские ученые, сообщает Би-Би-Си.
В исследовании приняли участие полторы тысячи молодых людей в возрасте от 12 до 19 лет.
Проверив их восприимчивость к звукам различной частоты, ученые выяснили, что те из подростков, кто подвергался воздействию табачного дыма, вдвое чаще испытывают проблемы со слухом.
Ученые объясняют это тем, что химические вещества, содержащиеся в табачном дыме, ухудшают кровоснабжение органов слуха.
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