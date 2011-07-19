На Волыни горела церковь УПЦ МП
08:54, 19 июля 2011Общество
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Ударила молния
Сегодня в 1.20 в с. Клюск Турийского района Волынской области в результате удара молнии произошел пожар в верхней части бани церкви Пресвятой Богородицы УПЦ Московского патриархата.
Церковь деревянная, построена в 1913 году, является памятником архитектуры, сообщает пресс-служба МЧС.
В 2.30 тремя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
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