Колесников: эффективнее строить метро не под землей, а сверху

Министерство инфраструктуры намерено строить надземное метро в Донецке и Днепропетровске.

Об этом сказал 18 июля на пресс-конференции вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Мы работаем с компаниями, которые построили дубайское метро», - сказал он. По мнению вице-премьера, строить метро "по воздуху" более экономично и эффективно. «63 км дубайского метро построили за 7 лет, немножко больше 50 км киевского — за 50 лет», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ. По его словам, стоимость строительства 6 км метро над землей равняется стоимости строительства 1 км подземного метро.

«Здесь мы работаем по Донецку и Днепропетровску — думаю, к декабрю ознакомим журналистов с первыми условиями», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.