Цены на бензины и ДТ выросли (по маркам)

С 11 по 18 июля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на бензин увеличились на 0,2 – 0,4% (в среднем на 0,3%), а на дизельное топливо - снизились на 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 июля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 0,3%, или 30 грн./тонна, – до 12 000 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 0,2%, или 30 грн./тонна, – до 12 330 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 0,4%, или 50 грн./тонна, – до 12 760 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 10 170 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.