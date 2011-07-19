Янукович поставил министру АПК "вопрос №1"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру аграрной политики и продовольствия Николаю ПРИСЯЖНЮКУ в ближайшее время доработать программу по восстановлению производства сельскохозяйственной техники и проведения технической переоснащения аграрного сектора.

Об этом он сказал во время встречи с министром в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

В свою очередь Н.ПРИСЯЖНЮК после встречи отметил, что «это вопрос номер один, который поставил глава государства». По словам министра, недостаток зерноуборочной техники приводит к потерям во время сбора зерновых. Н.ПРИСЯЖНЮК информировал Президента, что Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины при помощи правительства приобрела в лизинг 500 комбайнов.

По словам министра, Президент Украины во время встречи также поставил задачу разработать новую программу мелиорации сельскохозяйственных земель, поскольку сегодня в Украине орошения требуют свыше 2 млн. га земли.

Н.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что во время встречи речь шла о ходе проведения земельной реформы в Украине. В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул важность проведения разъяснительной работы с владельцами земельных паев, местными общинами.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что сейчас начинается активное обсуждение заключительного этапа земельной реформы. По его словам, к началу сентября необходимо собрать все предложения и замечания, проанализировать их и учесть при разработке законопроекта о рынке земли.