Министр доложил Януковичу о росте урожайности

В Украине уже собраны 14 млн. тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК доложил Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ во время встречи в Крыму.

“В этом году урожайность, по сравнению с 2010 годом, выросла на 15-17%”, - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Как сообщал УНИАН, по данным начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны АДАМЕНКО, затяжные дожди немного снизили урожай ранних зерновых, но в то же время положительно сказались на состоянии технических культур.

«Официальный прогноз мы составляем 25 июня, по этому прогнозу мы ожидали валовой сбор (зерна – УНИАН) 43 млн. тонн. Официально мы уточняем прогноз 22 июля, и я думаю, что мы его уменьшим, но ненамного, возможно, на 1 млн. тонн», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

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По состоянию на пятницу, 15 июля, железные дороги Украины перевезли почти 6 млн. тонн зерновых грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 3,71 млн. тонн перевезено на экспорт, во внутреннем сообщении перевезено 2,091 тыс. тонн зерна. Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

Согласно сообщению, по состоянию на 15 июля, на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах и на пути следования к ним находится 3054 загруженных зерновозов. В целом, инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов.

Как сообщал УНИАН, за шесть месяцев 2011 года железные дороги Украины перевезли 5,743 млн. тонн зерновых грузов, что по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., когда было перевезено 5,68 млн. тонн, на 1,1% больше.