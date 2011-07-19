Работа рельсового автобуса восстановлена

Курсирование рельсового автобуса Винница-Хмельник-Хмельницкий восстановлено после того, как в пятницу 15 июля он был опломбирован в Хмельницком работниками отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) Управления МВД Украины.

В пресс-службе Юго-Западной железной дороги корреспонденту УНИАН сообщили, что курсирование рельсового автобуса было восстановлен в суботу 16 июля, добавив, что материалы относительно прекращения движения рельсового автобуса переданы для расследования в Генпрокуратуру.

Кроме того, в справочном бюро винницкого железнодорожного вокзала подтвердили, что сейчас можно купить билеты на рельсовый автобус сообщением Винница-Хмельник-Хмельницкий, который курсирует по привычному расписанию.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком 15 июля работники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) Управления МВД Украины на Юго-Западной железной опломбировали рельсовый автобус Винница-Хмельник-Хмельницкий. Рельсовый автобус в 7.00 утра не отправился со станции «Гречаны» инаходился в депо, где его описывали работники ГСБЭП из Киева.

Напомним, 24 июня 2011 «Укрзализныця» запустила рельсовый автобус по маршруту Винница-Хмельник-Хмельницкий. Автобус соединил областные центры Винницу и Хмельницкий, при этом он также заезжает в город-курорт Хмельник.

Кроме того, рейсы автобуса позволили совершать поездки на участках Гречаны-Шепетовка, Староконстантинов-Калиновка, Гречаны-Винница, Гречаны-Хмельник.