АэроСвит пополнил флот двумя Боингами

Компания "АэроСвит - Украинские авиалинии" пополнила флот среднемагистральными самолетами Boeing 737-300 и Boeing 737-500.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, воздушные суда эксплуатируются на условиях операционного лизинга.

Напомним, ранее, в июне текущего года, компания получила один самолет Boeing 737-500, а в феврале-апреле – 3 дальнемагистральных Boeing 767-300ER.

Как отмечают в компании, активное расширение самолетного парка связано с интенсивным развитием "АэроСвитом" программы полетов в летний период 2011 года. В марте-июле 2011 года перевозчик повысил интенсивность рейсов на большинстве существующих маршрутов, освоил 8 новых воздушных линий в города Западной и Центральной Европы, России, Казахстана и Узбекистана, а до конца 2011 г. – откроет ряд новых трансконтинентальных беспосадочных направления в города Юго-Восточной Азии.