Ставку Гитлера "Вервольф" приняли на бюджет

Винницкий областной совет предоставил официальный статус филиала Винницкого областного краеведческого музея ставке Адольфа Гитлера «Вервольф» вблизи Винницы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение облсовет принял 15 июля.

В решении облсовета также утверждена штатная численность работников филиала Винницкого областного краеведческого музея «Историко-мемориальный комплекс памяти жертв фашизма» в количестве 10 штатных единиц.

Содержание филиала будет финансироваться за средства областного бюджета.

Комментируя решение облсовета, глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА сообщил, что на территории комплекса до конца года планируется разместить информационные щиты на историческую тематику, военную технику времен Великой Отечественной войны, а также создан музейный павильон из легких строительных конструкций.

"Независимо от нашего желания, "Вервольф" всегда притягивал к себе туристов из разных стран мира. Поэтому мы должны окультурить эту территорию и дать объекту идеологическое содержание – показать, какого страшного врага победил наш народ, какой трагической ценой это было достигнуто", - сказал Н.ДЖИГА.

Справка УНИАН. Ставка Гитлера "Вервольф" размещалась на расстоянии 8 км на север от Винницы возле села Коло-Михайловка. Она предназначалась для управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые исследователи допускают, что и для следующих боевых действий в направлении Ирана и Индии. Строительство ставки велось с осени 1941 г., действовать она начала с апреля 1942 г., в марте 1944 г., накануне немецкого отступления, ставку взорвали.

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера «Вольфшанце» в Восточной Прусии. Имела электростанцию, аэродром, водоснабжение. Наземная часть - 81 деревянный дом, подземная - три железобетонных бункера, в частности главный бункер А.Гитлера с толщиной стен 2,5 м, перекрытий - 4,5 м.