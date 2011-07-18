Бригинец: в уничтожении Щекавицы есть два аспекта

В Киевской городской государственной администрации создана рабочая группа, которая проверит границы земельного участка, где проводились работы, которые привели к уничтожению части горы Щекавицы.

Об этом сообщил глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, проинформировали УНИАН в его пресс-службе.

В сообщении отмечается, что рабочая группа по вопросу незаконных действий вокруг горы Щекавицы была создана по результатам обращения А.БРИГИНЦА к профильному заместителю председателя КГГА Михаилу КУЧУКУ.

«События, связанные с Щекавицей, имеют два аспекта. Имели ли право застройщики делать то, что они сделали, – и этот вопрос рассматривают на многих уровнях, в том числе и в прокуратуре. И не вышли ли застройщики за пределы своего участка, то есть не нарушили ли граничные знаки? Этот вопрос требует дополнительного рассмотрения», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Именно вторую часть проблемы и изучит инициированная А.БРИГИНЦЕМ рабочая группа. Депутат убежден, что она подтвердит догадки активистов, которые визуально определили, что работы по уничтожению горы происходят за пределами выделенного участка.

«Если это подтвердит рабочая группа, застройщики вынуждены будут прекратить какие-либо работы относительно горы. Более того, они будут наказаны за проведение работ за пределами предоставленного им участка», - убежден А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщалось, А.БРИГИНЕЦ обратился в прокуратуру с просьбой обратить внимание на то, что, согласно распоряжению КГГА № 979 от 17.05.2002, гора Щекавица является археологическим заповедником, зоной регулирования застройки первой категории и зоной охраняемого ландшафта.

5 июля с.г. строительство на Щекавице временно приостановлено до завершения археологических исследований на участке предписанием Главного управления охраны культурного наследия в связи с выявлением археологического охранного слоя.