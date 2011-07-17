Билеты на поезд будут продавать за 90 дней до поездки

Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект приказа «Об утверждении Изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины», которым предлагается ввести начало продажи проездных документов на пассажирские поезда дальнего следования за 90 суток до даты поездки.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба министерства.

Напомним, сейчас реализация билетов начинается за 45 суток до дня отправления поезда. Документ проходит согласование в Министерстве юстиции и других заинтересованных учреждениях.

Кроме того, среди запланированных нововведений - возможность для пассажира распечатать проездной документ на бланках строгого учета, воспользовавшись автоматами самообслуживания (киосками).

Также в обновленной редакции Правил предусматривается изменить положение о возврате стоимости билета в случае его неиспользования. Если пассажир отказался от поездки в период от 24 до 12 часов до отправления поезда, то ему будет возвращена полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты. Если меньше чем за 12 часов - только стоимость билета, средства по плацкарту не будут выплачиваться. Выплата платежей за неиспользованные проездные документы, предъявленные уже после отправления поезда, проводиться не будет.

Если же пассажир решит прекратить поездку уже непосредственно в пути следования, ему будет выплачена стоимость билета за непройденное расстояние (за плацкарту средства возвращены не будут). Также не будет осуществляться выплата платежей за неиспользованные проездные документы с отметкой о прекращении пассажиром поездки в пути следования, которые будут предъявлены более чем через три часа после отправления поезда.