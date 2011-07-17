Убийце мольфара Нечая грозит пожизненный срок
Или от 10 до 15 лет
Убийце известного карпатского мольфара Михаила Нечая грозит тюремное заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное лишение свободы.
Об этом УНИАН сообщил руководитель Отдела связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.
По его словам, следственным управлением УМВД Украины в Ивано-Франковской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 13 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, которое раньше совершило умышленное убийство).
В.ГУЛЬТАЙЧУК сообщил, что подозреваемым является 33-летний житель Львова. По его словам, он был судим в 1999 году за совершение убийства женщины, является инвалидом 2-й группы с диагнозом «шизофрения», почти 10 лет находился в местах лишения свободы и на принудительном лечении в психиатрических заведениях закрытого типа.
Согласно предварительным показаниям задержанного, он убил М.Нечая за то, что тот не воспринимает и не уважает обряды и нормы традиционного христианского вероисповедания, а исповедует язычничество. На протяжении двух дней подозреваемый и М.Нечай общались между собой по этим вопросам. Накануне убийства, как сознался задержанный, он всю ночь молился и, как говорит дословно, «Бог дал ему разрешение наказать зло».
При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого, который приехал в село Верхний Ясенив 13 июля и поселился в туристической палатке вблизи усадьбы М.Нечая. Мобильные группы милиции имели информацию не только о приметах этого мужчины, но и его изображение. В эти дни в селе работала съемочная группа телевизионщиков из столицы, которые готовили документальный фильм о мольфаре и целителе. При просмотре видеоматериалов правоохранители зафиксировали несколько видеофрагментов, в которые попал мужчина возле палатки.
Как сообщал УНИАН, 15 июля в селе Верхний Ясенив Верховинского района Ивано-Франковской области от ножевого ранения умер известный карпатский мольфар и народный целитель 81-летний Михаил Нечай.