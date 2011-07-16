На Демьянюка завели новое дело

Немецкий суд начал предварительное расследование по новому делу, фигурантом которого является Иван ДЕМЬЯНЮК.

Как сообщает NEWSru, по информации агентства EFE со ссылкой на местную прессу, расследование проводит прокуратура города Вейдена. Она стремится определить, действительно ли И.ДЕМЬЯНЮК причастен к гибели почти 5 тысяч заключенных концлагеря Флоссенбург. EFE подчеркивает, что И.ДЕМЬЯНЮК охранял этот концлагерь с октября 1943 по декабрь 1944 года. Он - не единственный фигурант данного дела: в прокуратуре пояснили, что расследуют причастность к гибели людей еще одного охранника. Его фамилия не называется, а в материалах прокуратуры этот человек обозначен как Алекс Н.

В июне сообщалось, что мюнхенский суд не разрешил экстрадицию И.ДЕМЬЯНЮКА в Мадрид, где он должен был предстать перед судом в связи с обвинениями в совершении военных преступлений.

Испанский судья Исмаэль МОРЕНО обвиняет И.ДЕМЬЯНЮКА в геноциде и преступлениях против человечества в концентрационном лагере Флоссенбург на юге Германии. Там, по словам судьи, удерживали 155 испанцев, 60 из которых умерли.

Германия попросила Испанию предоставить информацию относительно того, как и когда эти люди умерли, чтобы определить, мог ли И.ДЕМЬЯНЮК быть причастен к этим преступлениям. Однако Мадрид не смог предоставить необходимые подробности.

Суд Мюнхена 19 мая приговорил Демьянюка к пяти годам тюремного заключения. Однако судебные власти разрешили ему остаться на свободе до завершения рассмотрения апелляции по его делу. Сейчас он находится в частном доме для престарелых.

И.ДЕМЬЯНЮК был признан виновным в соучастии в массовых расправах над узниками нацистского концлагеря Собибор, который находился на территории Польши.