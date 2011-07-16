В Крыму автомобиль врезался в киоск: четыре женщины - в больнице

В Саках автомобиль врезался в киоск дежурного по парковке.

Авария произошла 15 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС.

«Не справившись с управлением, женщина-водитель совершила столкновение с киоском. В помещении находились четыре женщины. В результате дорожно-транспортного происшествия они были завалены конструкциями киоска и получили травмы», - говорится в пресс-релизе.

Бойцы МЧС извлекли травмированных из-под завалов и передали врачам скорой помощи. Медики оценивают состояние 53-летней женщины как тяжелое. У нее открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, открытые переломы голеней и закрытый перелом правого бедра. Еще три женщины (44, 49 и 58 лет) находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По данным МЧС, машиной управляла женщина, не имеющая водительского удостоверения. Автомобиль ВАЗ-2105 принадлежит ее мужу.