В Ивано-Франковске начался «Фестиваль культур»

Сегодня в Ивано-Франковске на площади Шептицкого начался праздник «Фестиваль культур».

Как сообщили УНИАН организаторы праздника – молодежная организация AIESEC, в этом году посетители «Фестиваля культур», кроме дегустации национальных блюд стран-участниц, смогут принять участие в мастер-классах, сыграть в национальные игры и послушать выступления молодежных групп.

В фестивале принимают участие Китай, Турция, Индия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Марокко, Тайвань, Эстония, Россия, Венгрия, Казахстан.

Основная цель акции – ознакомить жителей и гостей города с разнообразными культурами, а также представить украинскую культуру как неотъемлемую составляющую мировой культуры.

Завершится праздник вечером выступлениями музыкальных групп Ивано-Франковска.