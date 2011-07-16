В Мариуполе - 23-й случай заболевания холерой

В Мариуполе Донецкой области зарегистрирован новый, 23-й случай заболевания холерой и один новый случай вибрионосительства холерного вибриона среди взрослых.

Об этом УНИАН сообщили в санитерно-эпидемиологической станции Донецкой области.

Всего в Мариуполе с 29 мая (дата начала вспышки холеры) зарегистрировано 23 случая заболевания холерой, вызванных холерным вибрионом О1 серогруппы, биовар Эль-Тор, серовары Огава и 11 случаев вибрионосителей такого же возбудителя у клинически здоровых людей.

В больницах города находятся трое больных и двое вибриононосителей. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В Мариуполе продолжается действие запрета на купание и лов рыбы в Азовском море и реках.

Также в городе продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации очага холеры.