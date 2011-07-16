СМИ: Вакцина от свиного гриппа сделала инвалидами десятки детей

В Европе среди детей, которым 2 года тому сделали прививку от свиного гриппа, началась вспышка нарколепсии. Об этом пишет издание Вести.ру.

Нарколепсия - болезнь нервной системы, которая проявляется припадками внезапного засыпания, ночными кошмарами и галлюцинациями.

Особенный рост количества больных детей отмечен в Швеции, Норвегии и Ирландии.

Так, восьмилетний норвежский мальчик Сигруд Бергсруд заболел на нарколепсией через два года после того, как ему сделали укол вакцины от свиного гриппа. С тех пор днем ​​у него случаются припадки непреодолимой сонливости.

Сигруд - один из 19 норвежских детей, у которых обнаружено редкое заболевание нервной системы.

"Я раньше спал на первом этаже. Теперь сплю здесь, в спальном мешке. Рядом мне нужны мама и папа. На случай, если мне приснятся кошмары", - рассказывает ребенок.

Кроме ночных кошмаров, Сигруда мучают галлюцинации и приступы катаплексии: потери мышечного тонуса, когда мальчику, например, смешно.

"В школе мне сложно на занятиях. Я так часто засыпаю, что для меня принесли в класс мягкое кресло", - жалуется Сигурд Бергсруд.

Родители Сигруда говорят, что их обманули чиновники министерства здравоохранения. "Вакцину нам очень настойчиво рекомендовали. Врачи говорили, что она безопасна, побочных эффектов нет, ее тщательным образом тестировали. Мы согласились на прививку. Теперь я им всем не верю", - объясняет Моника Бергсруд, мама больного ребенка.

После появления нового штамма гриппа мировые специалисты приступили к разработке вакцины, однако все они были созданы в рекордно короткие сроки. О тщательной проверке речь даже не шла. Подопытными стали фактически все желающие сделать прививку.

"Это была необходимая вакцина. Она спасла много жизней. К сожалению, оказались серьезные побочные эффекты. О нарколепсии тогда толком ничего не знали", - объясняет Стейнар Мадсен, врач-терапевт.

Сейчас Европейское медицинское агентство начало расследование всех случаев.

Как напоминает ТСН, вирус гриппа А/H1N1 был выявлен в конце марта 2009 года в Мексике, США и Канаде, где были зарегистрированы первые случаи с летальным исходом.

Уже в апреле того же года ВОЗ объявила пандемию свиного гриппа, постепенно поднимая уровень угрозы, немедленно были предприняты меры по глобальной вакцинации против вируса.

11 июня 2009 года впервые более чем за 40 лет ВОЗ официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением в мире гриппа A/H1N1.

По данным ВОЗ, во всем мире зафиксировано около 18,5 тысяч случаев заражения гриппом H1N1 с летальным исходом, более чем в 200 странах были выявлены инфицированные.