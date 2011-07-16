Украина осталась без лекарств

Война за передел фармацевтического рынка парализовала в Украине государственные закупки лекарств.

Прошло шесть месяцев 2011 года, а Минздрав Украины не приобрел ни одной упаковки лекарственных препаратов, пишет "Зеркало недели. Украина".

Все 240 тендеров по закупке лекарств в 2011 году закончились безрезультатно.

В 2010 году на закупку лекарств государство потратило 3,5 миллиардов гривен, не меньшая сумма ждет своего освоения и в этом году.

Деньги в бюджете есть, но они остаются на счетах казначейства.

В редакцию обратился председатель правления Всеукраинского общества гемофилии Александр Шмило.

Он рассказал, что 2600 человек, страдающих гемофилией в Украине, уже длительное время не получают никакой помощи от государства, и когда можно будет надеяться на получение лекарств, ни один чиновник сказать не может.

Об отсутствии государственного финансирования лекарств в центре лечения СПИДа заявила и Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ. Чтобы спасти жизнь детям, организация привлекла спонсоров.

Кроме того, из-за отсутствия государственной помощи страдают онкологические больные, диабетики, больные рассеянным склерозом и многие другие.

"Нельзя сказать, что раньше госзакупки осуществлялись прозрачно, и прежняя система была выгодна для государства и больных граждан. Просто если раньше на лекарствах зарабатывали, то теперь их отсутствием убивают", - отмечает издание.

Украинская правда