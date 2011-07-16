Жена Ландика считала, что инцидент исчерпан

Жена луганского депутата Романа Ландика, который избил девушку в ресторане, вернулась в Украину из Краснодара, где ее супруга задержали и содержат в изоляторе.

Анна Ландик подтвердила версию мужа о том, что они не скрывались за границей от правосудия, а просто ехали отдыхать.

«Мы ехали в запланированный отпуск, у нас не было свадебного путешествия из-за того, что у меня была сессия. Мы уезжали из Украины в полной уверенности, что инцидент исчерпан, и со спокойной душой ехали в Анапу», - сказала она журналистам.

По данным издания «Восточный вариант», Анна сейчас на 7 месяце беременности и не знает, когда ее супруг будет экстрадирован в Украину. Она не исключает, что из-за пережитого стресса придется ложиться в больницу.

У луганских правоохранителей рассказ жены Ландика доверия вызвал мало. «Это личные проблемы жены Ландика, что она там сейчас заявляет. Романа Ландика задержали в России, после того, как он не явился по повестке к следователю, то есть получается, что он вместе с супругой незаконно пересек границу», - приводит слова руководителя пресс-службы УМВД в Луганской области Татьяны Погукай газета «Сегодня».