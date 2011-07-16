Задержан убийца карпатского целителя

Милиция задержала убийцу известного карпатского мольфара и целителя Михаила Нечая.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, подозреваемого в убийстве М.Нечая работники областной милиции задержали около 20.00 в селе Буковец Верховинского района Ивано-Франковщины. Им оказался мужчина 1968 года рождения.

Сейчас с задержанным проводятся первоочередные следственные действия и выясняются мотивы совершения преступления.

Для задержания убийцы были задействованы более ста стражей порядка, которые в течение дня прочесывали местную территорию.

В МВД также сообщили, что вчера утром, в 6.50, в дежурную часть Верховинского райотдела милиции поступило сообщение из села Верхний Ясенив об обнаружении мертвым с ножевым ранением М.Нечая.

«Как обычно, мужчина (М.Нечай) у себя дома принимал посетителей. После того, как один из посетителей вышел из комнаты, целитель долго не приглашал следующего. А когда кто-то из людей вошел в комнату, то обнаружил хозяина мертвым», - говорится в сообщении ЦСО.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. Мольфар проживал в селе Верхний Ясенив Верховинского района Ивано-Франковской области. М.Нечаю было 82 года. Он называл себя последним карпатским мольфаром, белым магом, экстрасенсом и целителем. Был известен в Украине и за ее пределами. К нему ежедневно приезжало много людей, ищущих исцеления и решения жизненных проблем.