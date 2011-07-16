Экс-глава администрации раздал землю крестьянам

В Запорожской области разоблачен чиновник, который осуществил незаконное отчуждение почти 3 тыс. гектаров земель Министерства обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, работники УБОП ГУ МВД Украины в Запорожской области в результате проведенных проверок разоблачило начальника управления коммунального хозяйства одного из горисполкомов.

Установлено, что чиновник в 2009 году, выполняя обязанности главы районной государственной администрации, своим решением забрал у воинской части земельный участок площадью 2802,06 га. В дальнейшем, в течение 2010 года, распоряжениями той же райадминистрации эти земли были переданы гражданам в собственность для ведения личного крестьянского хозяйства.

В соответствии с Законом Украины «О Вооруженных Силах Украины», земля, которая закреплена за воинскими частями ВС, является государственной собственностью и для ее отчуждения необходимо согласие Министерства обороны Украины.

Как выяснилось, разрешение на прекращение права пользования на земельный участок Минобороны не предоставляло и в судебном порядке это право не отменялось.

По материалам УБОП Бердянской межрайонной прокуратурой в отношении упомянутого высокопоставленного должностного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Ущерб, нанесенный государству, превышают 32 млн. грн.