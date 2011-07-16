Цены на квартиры в Киеве снизилась

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за январь-июнь т.г. снизилась на 2,88%, на первичном рынке – на 0,95%.

Об этом говорится в обзоре рынка жилой недвижимости Киева консалтинговой компании UTG («Украинская торговая гильдия»), переданном УНИАН.

Согласно обзору, в ряде новых введенных в эксплуатацию жилых комплексов за данный период наблюдалось увеличение стоимости жилья до 12%.

По данным компании, средняя стоимость первичного жилья эконом-класса в столице в июне составила 1247 долл./кв.м, бизнес-класса – 2314 долл./кв.м, элит-класса – 7753 долл./кв.м.

При этом эксперты компании отмечают увеличение стоимости жилья элит-класса за первое полугодие на 3,9%.

По оценкам компании, на середину текущего года объем предложения на первичном рынке Киева составляет около 11-11,5 тыс. квартир, на вторичном рынке – около 9,5 тыс. квартир.

По данным специалистов компании, с лета 2010 года объем продаж жилья на первичном рынке столицы увеличился на 40%, на вторичном – на более чем 10%. В новых жилкомплексах столицы за месяц в среднем продается около 5 квартир.

При этом основная доля сделок осуществляется за счет собственных средств покупателей, доля ипотечного кредитования составляет не более 7%. В то же время порядка 20% покупателей жилья на первичном рынке пользуются рассрочкой.

Эксперты компании ожидают по итогам текущего года увеличения объемов ввода нового жилья в столице на 5-7% по сравнению с 2010 годом.

Справка УНИАН. «Украинская торговая гильдия» основана в 2001 году, работает со всеми видами недвижимости: торговая, офисная, складская, промышленная, жилая и загородная.