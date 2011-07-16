88 жилых домов получат финансирование для достройки

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 14 июля т.г. своим приказом утвердило перечень из 88 объектов жилищного строительства, на которые будет направлено 100 млн. грн., выделенные из госбюджета в текущем году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, данные объекты примут участие в Государственной целевой социально-экономической программе строительства (приобретения) доступного жилья в 2011 году.

По словам директора Департамента жилищного строительства, стройиндустрии и промышленности строительных материалов Александра НЕПОМНЯЩЕГО, среди отобранных жилых домов 25 объектов, которые были включены в программу в прошлом году, и 63 новых объекта из всех регионов Украины.

«25 объектов, которые финансировались в прошлом году, оставлены в программе. Это связано с тем, что некоторые из этих объектов еще не введены в эксплуатацию, а в некоторых – не в полной мере реализованы квартиры», – сказал он.

А.НЕПОМНЯЩИЙ уточнил, что перечень из 63 недостроев определила специальная комиссия, созданная Минрегионстроем на выполнение решения правительства. При формировании перечня комиссия руководствовалась такими критериями, как степень готовности, наличие разрешительной и проектно-сметной документации, соответствие спросу и деловая репутация застройщиков. При этом в список попали объекты, степень готовности которых ниже 50%.

В министерстве отметили, что следующим шагом для компаний-застройщиков станет заключение договора с Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству, который является получателем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий программы.