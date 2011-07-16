Идет Всеукраинское паломничество в Зарваницу

В Тернопольской области началось Всеукраинское и молодежное паломничество в Зарваницу.

Как передает корреспондент УНИАН, после святой литургии в кафедральном соборе непорочного зачатия пресвятой Богородицы, колонна паломников в сопровождении машины Госавтоинспекции и скорой помощи отправилась из Тернополя пешком в Марийский центр в Зарванице.

На 60-километровом маршруте к святому месту паломники будут иметь возможность бесплатно получать бутилированную воду, в самой же Зарванице будут работать полевые кухни, где участники паломничества смогут попить чай и поесть. С целью обеспечения людей ночлегом в Зарванице установлены 7 военных палаток.

Паломники, которые вышли сегодня из Тернополя, будут ночевать в Струсове. Завтра же они объединятся в Зарванице с паломниками, которые пришли из других городов, и примут участие в архиерейском вечернем богослужении, шествии со свечами к чудотворному месту, где состоится молебен Богородице. Затем состоится ночное освящение воды и крестный ход. Также ночью паломники смогут услышать духовный концерт на Певческом поле или принять участие в ночных бдениях.

В воскресенье 17 июля состоится утренняя архиерейская литургия, которую отслужит патриарх Украинской греко-католической церкви Святослав ШЕВЧУК. После нее также будет проведено освящение воды и религиозной атрибутики.

Как сообщал УНИАН, в этом году объединили всеукраинское и молодежное паломничество, по предварительным подсчетам в Зарваницу прибудут около 150 тыс. паломников. Также в Зарваницу приедет кардинал из Испании.

Во всех населенных пунктах, расположенных на маршруте паломников в Зарваницу, с 15 до 17 июля установлен мораторий на продажу алкоголя.

Справка УНИАН. Марийский духовный центр в Зарванице входит в двадцатку Марийских центров мира. Ежегодно во Всеукраинском паломничестве в Зарванице принимает участие до 100 тыс. паломников.