За полгода ликвидировано 50 "копанок"

В городе Снежное Донецкой области за первое полугодие текущего 2011 года местными правоохранителями было выявлено и ликвидировано 50 «копанок» - мест незаконной добычи полезных ископаем.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Снежнянского городского отдела милиции.

В сообщении отмечается, по фактам незаконной добычи полезных ископаемых за указанный период по ст.240 УК Украины возбуждено 21 уголовное дело. У нарушителей изъято почти 200 тонн угольной массы. По решениям судов сумма штрафов составила 58 тыс. грн., за нарушение земельного законодательства виновные привлекались и к административной ответственности, здесь сумма штрафов в доход государства составила 3,5 тыс. грн.

В пресс-службе напомнили, что согласно ст. 240 УК Украины «Нарушение правил охраны или использования недр»), злоумышленники наказываются штрафом от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 2-х лет или лишением свободы на этот же срок.