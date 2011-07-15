Велосипедист привез в райотдел противотанковую мину

Неизвестные лица оставили противотанковую мину на обочине дороги возле здания Здолбуновской городского совета в Ривненской области.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в области.

Как отметили в УМВД, 11 июля мину обнаружил 23-летний житель Здолбунова, который привез ее на велосипеде в райотдел милиции.

В отделение прибыли эксперты-взрывотехники научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра УМВД в Ровенской области, которые локализовали и изъяли устройство для экспертизы. По заключению экспертов, предмет является учебной миной. Найденный корпус учебной противотанковой мины «ТМ-62М» опасности для прохожих не представлял. В настоящее время правоохранители выясняют, каким образом это взрывное устройство попало на обочину дороги возле горсовета.