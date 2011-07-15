В сентябре парламент вернется к рекламе пива?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО надеется, что, начиная с сентября, парламент вернется к теме рекламы пива на телевидении.

Об этом сообщает пресс-служба Н.ТОМЕНКО.

«Мы готовы вернуться к этой теме, конечно, при условии, если правительство поддержит наш законопроект», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что уже более года в Украине действует закон, которым ограничивается потребление и продажа пива и слабоалкогольных напитков. В то же время Н.ТОМЕНКО считает, что украинское законодательство нужно совершенствовать и в части ограничения рекламы пива, в частности, запретить прямую его рекламу и переходить на брендовую. Он отметил, что такой подход, в том числе, будет свидетельствовать и о применении европейского опыта.

Н.ТОМЕНКО также назвал позитивным, что недавно министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО высказался за запрещение рекламы пива.

В то же время Н.ТОМЕНКО напомнил, что в декабре Верховная Рада направила на доработку законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно рекламы алкогольных напитков и пива), поданный Н.ТОМЕНКО и Андреем ШЕВЧЕНКО, которым предлагалось запретить прямую рекламу на радио и телевидении алкогольных напитков и пива до 24 часов, а также запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия и алкогольные напитки (при спонсировании концертных и спортивных мероприятий разрешается использовать только торговые бренды пивных компаний).

Н.ТОМЕНКО отметил, что, как проинформировала депутаты большинства, законопроект не был поддержан парламентом, именно по настоянию правительства.