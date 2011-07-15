Милиция задержала рельсовый автобус

Сегодня в Хмельницком работники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге опломбировывают рельсовый автобус Винница-Хмельник-Хмельницкий.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник локомотивного депо станции "Гречаны".

По его информации, рельсовый автобус в 7.00 утра не отправился со станции «Гречаны». Сейчас он находится в депо, где его описывают работники ГСБЭП из Киева.

В справочном бюро железнодорожной станции «Хмельницкий» корреспонденту УНИАН подтвердили, что рельсовый автобус Винница-Хмельник-Хмельницкий сегодня не осуществлял рейс. На завтра железнодорожные кассы также не проводят продажа билетов на него.

"Как дальше будет развиваться ситуация, будет известно, когда поступит телеграмма из «Укрзализныци». Сейчас мы ее ждем", - сказали в справочном бюро.

Кроме того, по неподтвержденным пока данным, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 24 июня этого года «Укрзализныця» запустила рельсовый автобус по маршруту Винница-Хмельник-Хмельницкий. Автобус соединил областные центры Винницу и Хмельницкий, при этом также заезжает в город-курорт Хмельник.

Кроме того, рейсы автобуса позволили совершать поездки на участках Гречаны-Шепетовка, Староконстантинов-Калиновка, Гречаны-Винница, Гречаны-Хмельник.

В «Укрзализныце» подчеркнули экономическую выгоду для граждан, которые выберут этот вид транспорта: стоимость билета от Винницы до Хмельницкого составляет 15,69 грн., в то время как стоимость аналогичной поездки в маршрутном такси - 35 грн., отметили в УЗ.

Справка УНИАН. Рельсовый автобус серии 630М производства Польши состоит из двух вагонов, изготовленных с использованием энергосберегающих технологий. Рассчитан на перевозку 308 пассажиров с маршрутной скоростью 120 км в час.