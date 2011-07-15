В Симферополе пропал без вести депутат

Житель Симферополя, депутат горсовета Роман ДАНЧЕНКО (фракция Партии регионов) пропал без вести, милиция устанавливает его местонахождение.

Как передает корреспондент УНИАН, крымское управление МВД Украины передало в СМИ приметы пропавшего человека, в сообщении не указывается, что он депутат.

Р.ДАНЧЕНКО уехал на автомобиле "Ауди А6" темно-синего цвета с госномером АК7927ВМ с улицы Гоголя утром 11 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно.

По данным милиции 35-летний Р.ДАНЧЕНКО имел при себе водительское удостоверение и документы на "Ауди A6", два мобильных телефона, ключи от квартиры, гаража и автомобиля "БМВ X5", пистолет (спецсредство) ПМР серия ХКСЛ номер 1356.

Р.ДАНЧЕНКО был избран депутатом горсовета на выборах 31 октября 2010 года.

По данным крымских СМИ, Р.ДАНЧЕНКО работал директором коммунального предприятия "Симэкология".