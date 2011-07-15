Донецк и Луганщина на грани вспышки

Укргидрометцентр предупреждает о высоком уровне пожарной опасности на юге и востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, завтра, 16 июля, на западе Украины, в Житомирской области и в Крыму ожидаются грозы, в отдельных районах западных областей пройдут сильные ливни, град и шквалы 19-24 м/с.

16-18 июля в Украине, кроме западных, Винницкой и большинства северных областей, будет преобладать высокая (4-го класса), в южной части, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Днепропетровской областях чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.