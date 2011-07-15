Донецк и Луганщина на грани вспышки
19:33, 15 июля 2011Общество
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Укргидрометцентр предупреждает
Укргидрометцентр предупреждает о высоком уровне пожарной опасности на юге и востоке Украины.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, завтра, 16 июля, на западе Украины, в Житомирской области и в Крыму ожидаются грозы, в отдельных районах западных областей пройдут сильные ливни, град и шквалы 19-24 м/с.
16-18 июля в Украине, кроме западных, Винницкой и большинства северных областей, будет преобладать высокая (4-го класса), в южной части, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Днепропетровской областях чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.
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