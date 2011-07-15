На шахте в Луганской области погиб горняк

Донецк. 15 июля, УНИАН. Сегодня в Луганской области на шахте им. Космонавтов государственного предприятия «Ровенькиантрацит» погиб горнорабочий очистного забоя 1983 года рождения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Ровеньковском теркоме Андрея БОРЕЦКОГО.

По его словам, трагедия произошла сегодня утром в 6.40. - во время уборки породы в нише 2-й лавы пласта Н8 горнорабочий был смертельно травмирован вследствие обрушения пород кровли.

В настоящее время точные обстоятельства и причины трагедии выясняются, заключил А. БОРЕЦКИЙ.