На шахте в Луганской области погиб горняк
17:18, 15 июля 2011Общество
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Трагедия произошла утром - в 6.40
Донецк. 15 июля, УНИАН. Сегодня в Луганской области на шахте им. Космонавтов государственного предприятия «Ровенькиантрацит» погиб горнорабочий очистного забоя 1983 года рождения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Ровеньковском теркоме Андрея БОРЕЦКОГО.
По его словам, трагедия произошла сегодня утром в 6.40. - во время уборки породы в нише 2-й лавы пласта Н8 горнорабочий был смертельно травмирован вследствие обрушения пород кровли.
В настоящее время точные обстоятельства и причины трагедии выясняются, заключил А. БОРЕЦКИЙ.
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