На Прикарпатье убит известный маг

На Прикарпатье убит известный карпатский мольфар Михаил Нечай.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, милиция возбудила уголовное дело. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Подробностей в настоящее время милиция не предоставляет. По словам начальника Отдела связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области Василия ГУЛЬТАЙЧУКА, «убийство будет раскрыто в сжатые сроки».

Мольфар проживал в селе Верхний Ясенев Верховинского района Ивано-Франковской области. Михаилу Нечаю было 82 года. Называл себя последним карпатским мольфаром, белым магом, экстрасенсом и целителем. Был известен в Украине и за ее пределами. К нему ежедневно приезжало много людей, искавших исцеления и решения жизненных проблем.

По неофициальной информации, вчера вечером мольфара зарезал якобы психически больной мужчина, который был у него на приеме.