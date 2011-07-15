В Крыму продлили штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС продлило до воскресенья штормовое предупреждение, ранее объявленное в регионе из-за ухудшения погоды, - 15-16 июля на полуострове местами ожидаются сильные дожди, град, ветер скоростью 17-22 метра в секунду.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с тем, высокая пожарная опасность сохранится в лесах Крыма до 18 июля.

По информации спасателей, в Евпатории за два дня, 12-13 июля, выпала месячная норма осадков, оказалась подтопленной старая часть курортного города, жертв нет.